У стадиона в Киеве начали собираться болельщики "Ливерпуля" и "Реала"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Болельщики финала Лиги чемпионов 2018 года между "Ливерпулем" и "Реалом" постепенно стекаются к стадиону НСК "Олимпийский" в Киеве, где вскоре начнется главный матч европейского футбольного клубного сезона.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", столицу Украины заполнили фанаты обеих команд, но преобладают среди них болельщики "Ливерпуля". В течение дня фанаты "Ливерпуля" организовали настоящий фан-фестиваль в Парке Шевченко, который был определен как место сбора для них. Прямо оттуда многие из них идут на стадион.

Фанатов "Реала" в Киеве меньше, они не такие шумные, но по сравнению с первой половиной дня их также стало заметно больше.

Interfax.ru проведет текстовый онлайн финального матча, который начнется 21:45.