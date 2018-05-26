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Спорт Футбольные еврокубки-2017/18

"Реал" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов

В финале в Киеве он выиграл у "Ливерпуля"

"Реал" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов
"Реал" празднует победу над "Ливерпулем"
Фото: Reuters

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Футболисты испанского "Реала" стали победителями Лиги чемпионов УЕФА-2017/18.

В финальном матче, прошедшем на поле стадиона "Олимпийский" в Киеве, "Реал" взял верх над английским "Ливерпулем". Результат противостояния – 3:1 в пользу "Реала". В его составе голы провели Карим Бензема (51-й минута) и Гарет Бэйл (64, 83). В составе "Ливерпуля" отличился Садио Мане (55).

Таким образом, "Реал" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов и 13-й раз в своей истории (с учетом предшествовашего Лиге чемпионов Кубка чемпионов).

"Реал" начал еврокубковый путь в сезоне-2017/18 с группового этапа. В соперники ему достались английский "Тоттенхэм", немецкая "Боруссия" (Дортмунд), а также кипрский АПОЭЛ. " В своей группе он занял второе место, что позволило ему выйти в плей-офф. В 1/8 финала "Реал" оказался сильнее французского ПСЖ, в четвертьфинале - итальянского "Ювентуса", в полуфинале - немецкой "Баварии".

"Ливерпуль" стартовал с раунда плей-офф, где в борьбе за путевку в групповую стадию сошелся с немецким "Хоффенхаймом". "Ливерпуль" обыграл соперника по сумме двух встреч, а в группе затем ему достались испанская "Севилья", словенский "Марибор" и московский "Спартак". В своей группе "Ливерпуль" занял первое место, далее в 1/8 финала взял верх над португальским "Порту", в четвертьфинале - английским "Манчестер Сити", в полуфинале - итальянской "Ромой".

Нынешняя Лига чемпионов была представлена двумя российскими клубами - "Спартаком" и ЦСКА. Оба московских стали третьими в своих группах, за что получили утешительные путевки в плей-офф Лиги Европы. "Спартак" вылетел в ближайшем же весеннем (1/16 финала раунде), а вот ЦСКА дошел до четвертьфинала.

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Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК Реал, ФК Ливерпуль
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