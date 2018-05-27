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Спорт

Роналду намекнул на уход из "Реала" после победы в финале Лиги чемпионов

Он пообещал через несколько дней "кое-что" сообщить болельщикам

Роналду намекнул на уход из "Реала" после победы в финале Лиги чемпионов
Криштиану Роналду после матча "Реал" - "Ливерпуль" в Киеве
Фото: Reuters

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Главная звезда мадридского "Реала" Криштиану Роналду не исключил уход из команды после победы в финале Лиги чемпионов над "Ливерпулем".

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"Было здорово играть за "Реал". Через несколько дней я сообщу кое-что болельщикам, которые всегда поддерживали меня", - сказал он журналистам после финального матча ЛЧ в Киеве.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему он говорит об игре в "Реале" в прошедшем времени, Роналду сказал, что "сейчас не лучшее время говорить об этом", что он намерен поехать в расположение сборной Португалии для подготовки к чемпионату мира 2018 года, а затем обо всем сообщит.

По слухам в СМИ, Роналду может покинуть "Реал" из-за, в частности, возможного перехода в мадридскую команду бразильца Неймара.

Роналду перешел в "Реал" в 2009 году. За это время он четыре раза выиграл с испанским клубом Лигу чемпионов. В 2008 году Роналду также побеждал в ЛЧ с английским "Манчестер Юнайтед".

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Теги: Криштиану Роналду, Реал, футбол
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