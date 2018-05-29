В Москве изберут нового президента Олимпийского комитета России

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Выборы нового президента Олимпийского комитета России пройдут во вторник в Москве на олимпийском собрании. В настоящее время им является Александр Жуков, который решил оставить пост из-за загруженности в качестве вице-спикера Госдумы РФ.

На его место в ОКР претендуют первый заместитель и руководитель российской делегации на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане Станислав Поздняков (его выдвинуло 35 членов ОКР: 17 общероссийских спортивных федераций, 11 олимпийских советов, две олимпийские академии и пять общественных организаций) и руководитель общественного совета при министерстве спорта РФ Александр Попов (его выдвинул Стрелковый союз России, поддержала Федерация бокса России).

С уходом с поста главы ОКР Александра Жукова Россия автоматически теряет место в Международном олимпийском комитете.

Жуков возглавлял ОКР с 2010 года. На последней Олимпиаде в Пхенчхане ОКР был отстранен, но восстановлен по ее итогам - за соблюдение условий участия. Хотя двое российских спортсменов были уличены в применении допинга, большинство представителей и зарубежных организаций признали, что это не было сделано намеренно.

Россия в настоящее время расследует, как мельдоний мог попасть в организм керлингиста Александра Крушельницкого. А бобслеистке Надежде Смирновой следовало получить терапевтическое исключение на принятый ею препарат для сердца, отмечали в Федерации бобслея России.