Спорт

"Вашингтон" сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли с "Вегасом"

Столичный клуб добился победы во втором матче серии, одну из шайб забросил Овечкин

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Вашингтона" добились победы над "Вегасом" во втором матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая на льду "Вегаса" в ночь на четверг по московскому времени, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) в пользу "Вашингтона", одну из шайб в составе которого забросил россиянин Александр Овечкин.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал равным – 1-1. Серия продолжится в ночь на 3 июня по московскому времени в Вашингтоне.

Для "Вашингтона" это второй выход в финал Кубка Стэнли в истории. Впервые он добирался до решающей серии в 1998 году (уступил "Детройту"). "Вегас", соответственно, до финала добрался впервые: он – дебютант НХЛ.

Предыдущие два года Кубок Стэнли выигрывал "Питтсбург".

Что касается регулярного чемпионата НХЛ, предварявшего розыгрыш Кубка Стэнли, "Вашингтон" в сезоне-2017/18 стал третьим в Восточной конференции, "Вегас" третьим – в Западной.

По пути к финалу в плей-офф "Вашингтон" одолел "Коламбус", "Питтсбург" и "Тампа-Бэй". В свою очередь, "Вегас" оказался сильнее "Лос-Анджелеса", "Сан-Хосе" и "Виннипега".

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Теги: хоккей, НХЛ, Кубок Стэнли
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