Зидан объяснил свой уход из "Реала"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Француз Зинедин Зидан, объявивший в четверг об уходе из "Реала", объяснил свое решение тем, что мадридский ФК нуждается в переменах.

"Эта команда должна продолжать выигрывать, а для этого ей необходимы перемены. Мне тоже нравится этот клуб, а также президент, который дал мне возможность приехать в Мадрид. "Реал" - это великий клуб и я буду благодарить его всю жизнь. Но сегодня мы должны меняться – и клуб и я", - приводит слова Зидана сайт "Реала".

По словам президента "Реала" Флорентино Переса, Зидан сообщил ему о решении накануне. "Зизу (прозвище Зидана – ИФ) приехал ко мне вчера, чтобы сообщить о неожиданном решении, которое он принял твердо", - сказал Перес.

Зидан и трофеи в "Реале"

Зидан покидает "Реал" в качестве триумфатора. Под его руководством клуб закончил сезон-2017/18, выиграв финал Лиги чемпионов у английского "Ливерпуля".

Зидан возглавил "Реал" в мае 2016 года. Под его руководством мадридский клуб три раза выиграл Лигу чемпионов, по два раза – Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ, по разу – чемпионат Испании и Суперкубок Испании.

"Реал" является первым клубом в тренерской карьере Зидана. Сначала он работал в академии клуба, затем – помощником главного тренера Карло Анчелотти. Кроме того, в составе "Реала" Зидан, будучи игроком, выступал с 2001 по 2006 годы. Здесь он тогда и завершил карьеру игрока.

Об уходе из "Реала" намекал Роналду

Ранее, после победы в финале Лиги чемпионов над "Ливерпулем", об уходе из мадридского клуба намекнул нападающий Криштиану Роналду.

"Было здорово играть за "Реал". Через несколько дней я сообщу кое-что болельщикам, которые всегда поддерживали меня", - сказал он журналистам после финального матча ЛЧ в Киеве.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему он говорит об игре в "Реале" в прошедшем времени, Роналду сказал, что "сейчас не лучшее время говорить об этом", что он намерен поехать в расположение сборной Португалии для подготовки к чемпионату мира 2018 года, а затем обо всем сообщит.