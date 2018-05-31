Четыре помощника Массимо Карреры покинули ФК "Спартак"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Московский ФК "Спартак" расстался с четырьмя специалистами, входившими в тренерский штаб наставника команды Массимо Карреры.

"31 мая 2018 года завершаются сроки действия контрактов ФК "Спартак-Москва" и тренеров красно-белых Романа Пилипчука, Аттилы Малфатти, Хавьера Нойя Сальсеса и Джорджио д"Урбано. По обоюдному соглашению сторон принято решение не продлевать трудовые договоры", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

"Мы благодарим Романа Михайловича, Хавьера, Аттилу и Джорджио за вклад в победы "Спартака" и желаем успехов в дальнейшей карьере!", - говорится в сообщении.

Пилипчук и Сальсес в сезоне-2016/2017 в составе тренерского штаба "Спартака" стали чемпионами России. В 2017 году вместе с Малфатти и д"Урбано выиграли со "Спартаком" Суперкубок страны. Сальсес также является победителем чемпионата ПФЛ (зона "Запад") сезона-2014/15 в составе тренерского штаба "Спартака-2".

Чемпионат России-2017/18 "Спартак" завершил на третьем месте. Из Кубка России вылетел на стадии 1/2 финала. Осенью "Спартак" участвовал в групповой стадии Лиги чемпионов: заняв третье место в своей группе, он получил утешительную путевку в весеннюю стадию Лиги Европы, откуда вылетел уже в 1/16 финала.