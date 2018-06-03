Международный союз биатлонистов отложил принятие решения по СБР

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Международный союз биатлонистов (IBU) оставил в силе ограничение в правах Союза биатлонистов России (СБР), сообщил член правления СБР Виктор Майгуров.

"IBU перенес на сентябрь решение по вопросу о восстановлении в правах СБР", - сказал В.Майгуров "Интерфаксу".

В прошлом году IBU временно ограничил права СБР из-за того, что российские спортсмены были уличены в применении допинга. Россия могла продолжать заявлять спортсменов на соревнования и проводить международные соревнования, однако лишалась права голоса на конгрессе IBU и возможности выдвигать кандидатов в руководящие органы международного союза.