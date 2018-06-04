ФК "Локомотив" продлил контракт с нападающим Фарфаном

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Действующий чемпион России по футболу московский "Локомотив" объявил о продлении соглашения с перуанским нападающим Джефферсоном Фарфаном.

"Новое соглашение рассчитано на два года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны подставили подписи под новым контрактом в расположении сборной Перу, где Фарфан готовится к чемпионату мира.

Президент ФК "Локомотив" Илья Геркус отметил, что "Фарфан стал одним из символов нового "Локомотива" - успешного и счастливого".

"У меня не было сомнений ни сейчас, ни в тот день, когда только появилась возможность привезти в Россию игрока такого класса. Джефф - прирожденный лидер и голеадор, не сомневаюсь, что он подарит нашим болельщикам множество новых радостных эмоций. Желаю ему удачных матчей на чемпионате мира в России! И с хорошим настроением ждем его потом в расположении нашего клуба для подготовки к новому сезону", - сказал Геркус.

"Я провел в "Локо" два фантастических сезона, - подчеркнул, в свою очередь, Фарфан. -Здесь я нашел единомышленников, с которыми меня объединяют взгляды на футбол и стремление к победам. Наконец, "Локомотив" помог возвращению в сборную".

"Поэтому я очень рад, что моя история в клубе продолжается. В новом сезоне нас ждет множество испытаний в разных турнирах, и это будет интересно! Впереди самый важный турнир для моей страны. До скорой встречи в России!" - сказал футболист

В минувшем сезоне Фарфан стал лучшим бомбардиром "Локомотива", забив 14 мячей в 32 матчах.