Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в мире.

В нем оказались 100 мужчин из 22 стран. За последний год суммарно они заработали $3,8 млрд, это на 23% больше, чем в 2017 году. В список попали представители 11 видов спорта, однако преобладают баскетболисты (40 человек).

Первую строчку в рейтинге занял американский боксер Флойд Мейвейзер с доходом в $285 млн. Следом за ним идет аргентинский футболист Лионель Месси, заработать ему удалось $111 млн. На третьем месте – игрок "Реал Мадрида" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Он стал богаче на $108 млн, но этого оказалось недостаточно, чтобы удержать лидерство, как это было в предыдущие два года.

В десятку самых высокооплачиваемых спортсменов также вошли боксер Конор Макгрегор ($99 млн), футболист Неймар ($90 млн), американский баскетболист Леброн Джеймс ($85,5 млн), гольфист Тайгер Вудс ($43,3 млн). Пилот "Феррари" Себастьян Феттель ($42,3 млн) среди самых богатых спортсменов расположился на 18-м месте. Самым молодым в списке оказался 23-летний баскетболист Яннис Адетокунбо, он заработал $35,5 млн. Самому старшему спортсмену - 47-летнему гольфисту Филу Микельсону удалось получить $41,3 млн.

В рейтинге Forbes второй год отсутствуют российские спортсмены - в 2016 году в него смогла попасть теннисистка Мария Шарапова.