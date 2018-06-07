Спорт

Путин объяснил, почему невозможно отправить в отставку Мутко

Есть обновление от 14:13

Президент отметил, что нельзя вице-премьера увольнять после давления на него из-за допингового скандала

Путин объяснил, почему невозможно отправить в отставку Мутко
Вице-премьер РФ Виталий Мутко
Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает возможным убирать из правительства вице-премьера Виталия Мутко после атак, которые предпринимались на него международными спортивными функционерами по вопросу допинга в российском спорте.

"Есть еще один момент, мы знаем, какая атака на него предпринималась в связи с допинговым скандалом и т.д. И в этих условиях отправлять его на пенсию невозможно. Да и, повторю, потенциал у него есть хороший", - сказал Путин в четверг в ходе "Прямой линии", отвечая на вопрос о неоднозначном отношении россиян к Мутко.

"Пусть работает", - сказал президент.

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Теги: Владимир Путин, Виталий Мутко
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