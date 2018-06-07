Милош Ржига возглавил сборную Чехии по хоккею

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Новым тренером сборной Чехии по хоккею стал Милош Ржига, сообщает пресс-служба Чешской ассоциации хоккея (CSLH).

С 59-летним специалистом заключен двухлетний контракт.

Ранее Ржига тренировал ряд чешских клубов, а также российские команды "Химик" (Московская область), "Спартак" (Москва), "Атлант" (Мытищи), СКА (Санкт-Петербург), "Авангард" (Омск) и словацкий "Слован". С "Атлантом" в сезоне-2010/11 Ржига дошел до финала Кубка Гагарина Континентельной хоккейной лиги (КХЛ), где уступил уфимскому "Салавату Юлаеву".

Предыдущим наставником сборной Чехии был Йозеф Яндач. На чемпионате мира 2018 года чешская команда при нем дошла до четвертьфинала, где уступила сборной США.