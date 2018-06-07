Надаль вышел в полуфинал "Ролан Гаррос"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга испанский теннисист Рафаэль Надаль завоевал путевку в 1/2 финала турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос".

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции он одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом – 4:6, 6:3, 6:2, 6:2. Матч начался в среду, но был прерван из-за дождя.

В полуфинале соревнования Надаль сыграет с победителем пары Марин Чилич (Хорватия) – Хуан Мартин дель Потро (Аргентина).

Рафаэль Надаль 16 раз выигрывал турниры Большого шлема. Из них 10 раз – "Ролан Гаррос".