Два испанских тренера подписали контракт с ФК "Спартак"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Московский ФК "Спартак" объявил о заключении соглашений с испанскими тренерами Раулем Руисом Гонсалесом Рианчо и Висенте Гомесом Фернандесом.

"Трудовой договор со специалистами рассчитан на сезон — до 31 мая 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Рауль Рианчо с 2016 по 2018 годы работал в тренерском штабе сборной Украины. Ранее был ассистентом главного тренера в киевском "Динамо" (2014-2016). С этим клубом он дважды побеждал в чемпионате Украины и Кубке страны.

С 2009 по 2014 годы Рианчо работал тренером по физподготовке в казанском "Рубине", с которым выиграл первенство, Кубок и Суперкубок России. Последний трофей он завоевал с казанцами дважды. В Испании тренер работал в "Леванте" из Валенсии (2006-2008).

Висенте Гомес в прошедшем сезоне помогал Сергею Реброву в клубе "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии. Ранее испанский специалист работал в системе "Атлетика" из Бильбао (2000-2014) и в киевском "Динамо"(2014-2017).

В мае "Спартак" расстался с четырьмя специалистами, входившими в тренерский штаб наставника команды Массимо Карреры.

"31 мая 2018 года завершаются сроки действия контрактов ФК "Спартак-Москва" и тренеров красно-белых Романа Пилипчука, Аттилы Малфатти, Хавьера Нойя Сальсеса и Джорджио д"Урбано. По обоюдному соглашению сторон принято решение не продлевать трудовые договоры", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".