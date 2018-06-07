Симона Халеп стала первой финалисткой "Ролан Гаррос"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп завоевала путевку в финал турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос".
В матче 1/2 финала Открытого чемпионата Франции она нанесла поражение представительнице Испании Гарбинье Мугурусе, занимающей в рейтинге WTA третье место. Результат противостояния – 6:1, 6:4 в пользу Халеп. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты.
В финале румынка сыграет с победительницей пары Мэдисон Киз – Слоан Стивенс (обе - США).