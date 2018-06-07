Симона Халеп стала первой финалисткой "Ролан Гаррос"

Это был заключительный матч россиян перед стартом ЧМ-2018 Подробнее

Больше всех за минувший год заработал американский боксер Флойд Мейвейзер Подробнее

5 июня 17:15

Александр Кержаков: уверен, что сборная России выйдет в плей-офф