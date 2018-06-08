Трамп оценил игру Овечкина

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу поздравил хоккейную команду "Вашингтон" и ее капитана - российского хоккеиста Александра Овечкина - с первой в истории клуба победой в Кубке Стэнли.

"Поздравляю "Вашингтон Кэпиталз" с великолепной игрой и с завоеванием Кубка Стэнли", - написал он в твиттере

"Капитан команды Алекс Овечкин играл потрясающе. Настоящая Суперзвезда", - добавил Трамп, комментируя победу столичной команды.

Ранее сообщалось, что Овечкин получил приз "Конн Смайт Трофи", вручаемый самому полезному игроку розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин набрал 27 (15+12 по системе "гол+пас") очков в 24 матчах плей-офф, в том числе пять - в финальной серии.

Congratulations to the Washington Capitals on their GREAT play and winning the Stanley Cup Championship. Alex Ovechkin, the team captain, was spectacular - a true Superstar! D.C. is popping, in many ways. What a time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 июня 2018 г.

В ночь на 8 июня "Вашингтон" одержал победу над "Лас-Вегасом" в финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Результат встречи 4:3 (0:0, 2:3, 2:0). Одну из шайб в составе "Вашингтона" забросил Овечкин. Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Вашингтона", который впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

Для "Вашингтона" это был второй выход в финал Кубка Стэнли в истории. Впервые он добирался до решающей серии в 1998 году, когда уступил "Детройту". "Вегас", соответственно, до финала добрался впервые: он только дебютировал в НХЛ.

Предыдущие два года Кубок Стэнли выигрывал "Питтсбург".