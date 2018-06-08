"Тоттенхэм" продлил контракт с форвардом сборной Англии Кейном

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" и нападающий Гарри Кэйн подписали новый контракт, сообщает пресс-служба лондонцев в пятницу.

Договор рассчитан на шесть лет, до 2024 года.

24-летний футболист является воспитанником молодежной академии "Тоттенхэма", за основной состав которого выступает с 2011 года. За это время он отдавался в аренду в "Лейтон", "Миллуолл", "Норвич" и "Лестер". В сезонах 2015/2016 и 2016/2017 он становился лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги. С 2015 года он защищает цвета сборной Англии.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что Кейн входит в сферу интересов мадридского "Реала".