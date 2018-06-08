Спорт

Боец без правил Монсон начал процедуру выхода из американского гражданства

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Боец смешанных единоборств (Mixed Martial Arts, MMA) Джефф Монсон, получивший российское гражданство, отказывается от гражданства США.

"Процедура там длинная, но я начал этот процесс. Я отдаю им американский паспорт и буду использовать только российский. Я уже заплатил за процедуру три тысячи", - сказал Монсон в эфире радиостанции "Говорит Москва" в пятницу.

Он также заявил о намерении поработать в заксобрании Подмосковья, в Красногорске, а в перспективе, возможно, дорасти до депутата Госдумы.

Монсон недавно открыл школу единоборств в Красногорске.

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Теги: Джефф Монсон
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