Спорт

Джефф Монсон получил российский паспорт

Есть обновление от 20:45

После церемонии спортсмен сообщил, что уже прошел "праймериз" "Единой России"

Джефф Монсон получил российский паспорт
Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон во время получения российского паспорта
Фото: ТАСС, Михаил Почуев

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Боец MMA Джефф Монсон в День России получил российский паспорт из рук губернатора Московской области Андрея Воробьева. Церемония прошла во вторник в парке "Патриот" в Красногорске.

Спортсмен сегодня сообщил журналистам, что уже прошел "праймериз" "Единой России", и может быть выдвинут в списке "ЕР" для голосования в горсовет Красногорска.

В администрации Подмосковья "Интерфаксу" пояснили, что Монсон прошел "праймериз", но результаты еще будут рассмотрены "ЕР", а после этого, скорее всего, спортсмен будет выдвинут в едином списке партии власти для голосования и 9 сентября пойдет на выборы в горсовет Красногорска.

Российское гражданство было предоставлено бойцу 29 мая указом президента Владимира Путина.

Монсон - американский спортсмен. Недавно он открыл школу единоборств в Красногорске. Он также заявил, что запустил процедуру отказа от американского гражданства и намерен стать депутатом сначала в Красногорске, а в перспективе - Госдумы РФ.

О том, что Монсону одобрено предоставление российского гражданства, сообщалось еще в декабре 2015 года. Уже тогда он вышел на свой бой против камерунца Дональда Нджатахи под российским флагом. Сам спортсмен заявлял, что паспорт на тот момент он еще не получил.

Монсон также успел получить звания "Почетного гражданина Республики Абхазия" и "Почетного гражданина ЛНР".

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Теги: Джефф Монсон
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