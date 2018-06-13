Инфантино вновь будет баллотироваться в президенты ФИФА

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что в следующем году намерен снова баллотироваться на пост главы ФИФА.

"5 июня (2019 года) в Париже я выдвину свою кандидатуру на повторное избрание", - сказал Инфантино в среду на конгрессе ФИФА в Москве.

26 февраля 2016 года, будучи генеральным секретарем Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Инфантино был избран на четыре года новым президентом ФИФА.

48-летний Инфантино работает в УЕФА с 2000 года, с 2009 года занимает пост генерального секретаря УЕФА.