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Инфантино вновь будет баллотироваться в президенты ФИФА

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что в следующем году намерен снова баллотироваться на пост главы ФИФА.

"5 июня (2019 года) в Париже я выдвину свою кандидатуру на повторное избрание", - сказал Инфантино в среду на конгрессе ФИФА в Москве.

26 февраля 2016 года, будучи генеральным секретарем Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Инфантино был избран на четыре года новым президентом ФИФА.

48-летний Инфантино работает в УЕФА с 2000 года, с 2009 года занимает пост генерального секретаря УЕФА.

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Теги: футбол, ФИФА, Джанни Инфантино
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