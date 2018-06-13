Назван преемник Семака в "Уфе"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Новым главным тренером "Уфы" стал Сергей Томаров, сообщает пресс-служба футбольного клуба в среду.

Контракт со специалистом подписан на три года.

"Томаров один раз уже выводил "Уфу" на официальный матч Премьер-Лиги. Это случилось после ухода Перевертайло, и тогда команда под его руководством в очень эмоциональном матче на "Нефтянике" одолела московский "Спартак", избежав вылета в ФНЛ", - говорится в сообщении.

Ранее "Уфой" руководил Сергей Семак, который 29 мая возглавил петербургский "Зенит".