Гинер назвал бюджет ФК ЦСКА на следующий сезон

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Бюджет ЦСКА на следующий сезоне останется прежним, порядка $65 - 70 млн, сообщил президент футбольного клуба Евгений Гинер на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в Москве.

"На следующий сезон, скажем так, бюджет футбольного клуба ЦСКА не изменится, он в районе - 65-70 млн долларов США. Думаю, по бюджету мы где-то в районе 8-10 места", - сказал Гинер.

Он отметил, что клуб продолжит внимательно следить за работой своей детской академии.

"Игроков рассматриваем из своей школы, мы должны воспитывать своих", - отметил он.

По итогам завершившегося чемпионата России ЦСКА занял второе место.