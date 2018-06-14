"Манчестер Юнайтед" вновь стал самым дорогим клубом в мире

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Английский "Манчетер Юнайтед" второй год подряд стал самым дорогим футбольным клубом в мире по версии журнала Forbes , оценившего его стоимость в $4,12 млрд.

В прошлом году этот клуб также возглавлял рейтинг, тогда он стоил $3,69 млрд

В тройку лидеров вошли также "Реал Мадрид" ($ 4,09 млрд) и "Барселона" ($ 4,06 млрд); на четвертом месте оказалась "Бавария" ($ 3,063 млрд) и "Манчестер" ($ 2,474 млрд).

Единственным клубом, чья стоимость снизилась в 2017 году, стал итальянский "Милан" ($ 612 млн), который подешевел на 24% по сравнению с прошлым годом.