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Звезды российского спорта приняли участи в акции "Никогда не спрашивай"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Компания Nike запустила спортивно-культурную акцию "Никогда не спрашивай" с участием звезд отечественного спорта.

"Современное поколение формирует новое спортивное и культурное пространство вокруг себя. Смелость и решительность, стремление прислушиваться к себе, а не к мнению других и проявлять свою индивидуальность вне рамок устаревших правил, – те качества, которые определяют новых героев кампании "Никогда не спрашивай"", - говорится в релизе компании.

Серию фильмов открывает история самого результативного российского футболиста последних лет нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова. Успешной игре Смолова в "Краснодаре", а до этого – в екатеринбургском "Урале" предшествовала безголвая серия игрока в предыдущих клубах. Что, однако, не помешало ему, не обращая на мнения окружающих, в итоге стать лучшим бомбардиром чемпионата России и заработать вызов в национальную команду страны.

"Если ты будешь спрашивать, ты часто будешь слышать слово "никогда". Как футболист я постоянно сталкиваюсь с чужим мнением и критической оценкой своей игры. Прислушиваться к чужим советам важно, но еще важнее – слушать себя. В конце концов, голос в твоей голове – самый важный и решающий", - сказал Смолов.

Также в серии фильмов представлены истории Александра Мальцева, первого и единственного профессионального мужчину-синхрониста в России и незрячей бегуньи Елены Федосеевой. "Трех совершенно разных героев кампании объединяет сила стремлений и верности себе", - отмечают авторы проекта.

Александр Мальцев – двукратный чемпион мира по синхронному плаванию. На пути к своему чемпионству, казавшемуся когда-то невозможным он доказал, что любовь к своему делу и вера в себя могут осуществить не только мечту одного человека, но и изменить целую систему.

"Я начал заниматься спортом, которого, по сути, не существовало и долго находился вне системы. У большинства есть предрассудки насчет мужского синхронного плавания, но я бы не стал чемпионом мира, если бы не прислушивался к самому важному для меня, – собственному мнению", - сказал Александр Мальцев.

"Для Nike важна история каждого атлета, неважно, олимпийского чемпиона или бегуна, который впервые вышел на пробежку. Елена Федосеева потеряла зрение в 12 лет, но это не стало помехой в осуществлении мечты. За ее плечами сотни километров забегов, а сейчас она готовится к триатлону", - говорится в релизе.

"Вера в себя — твое главное преимущество, когда все вокруг говорят тебе "никогда", – комментирует Елена. – Я бы не смогла доказать, что могу бежать наравне со всеми, если бы слушала других. Но я продолжаю заниматься тем, что люблю, потому что остаюсь верна себе".

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Теги: Федор Смолов
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