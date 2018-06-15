Криштиану Роналду получил два года тюрьмы условно за уклонение от налогов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Португальский футболист Криштиану Роналду заключил сделку с испанским следствием, согласившись на два года тюрьмы условно и штраф в 18,8 млн евро за уклонение от уплаты налогов, сообщает El Mundo.

Как отмечает издание, согласно испанским законам, условный срок может стать реальным, если игрок мадридского "Реала" нарушит закон в течение двух лет отбывания наказания.

33-летнего португальца, который в пятницу 15 июня, как ожидается, сыграет за свою сборную на чемпионате мира в России в матче против Испании, обвиняли в сокрытии от налоговой службы примерно 14,7 млн евро. Ему грозило до пяти лет тюрьмы.

Роналду настаивал, что не нарушал закон и не пытался уклониться от уплаты налогов.