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Роджер Федерер вновь стал первой ракеткой мира

Швейцарский теннисист обошел в рейтинге ATP испанца Рафаэля Надаля

Роджер Федерер вновь стал первой ракеткой мира
Теннисист Роджер Федерер
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Швейцарский теннисист Роджер Федерер вернул себе лидерство в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована в понедельник.

Теперь у него 8920 рейтинговых балла, тогда как у испанца Рафаэля Надаля, опустившегося на второе место – 8770 очков.

Подъем Федерера в рейтинге связан с его успешным выступлением на турнире в Штутгарте: он стал победителем соревнования. Это – третий выигранный им турнир в нынешнем году, а всего в его карьере 98 титулов. Из них 20 – на турнирах Большого Шлема.

Роджер Федерер неоднократно возглавлял мировой рейтинг, впервые он забрался на его вершину 2 февраля 2004 года.

Что касается нынешней версии рейтинга, то в его топ-10, помимо Федерера и Надаля, входят Александр Зверев (Германия), Хуан Мартин дель Потро (Аргентина), Григор Димитров (Болгария), Марин Чилич (Хорватия), Доминик Тим (Австрия), Кевин Андерсон (ЮАР), Давид Гоффин (Бельгия), Джон Изнер (США).

В первую сотню рейтинга входят следующие представители российского тенниса: Андрей Рублев (32-е место), Карен Хачанов (36), Даниил Медведев (53), Евгений Донской (76), Михаил Южный (94).

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Теги: теннис, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль
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