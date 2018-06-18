Пермский "Амкар" прекратил свое существование

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Амкар" прекращает свое существование, футболисты могут перейти в другие клубы, заявил владелец клуба Геннадий Шилов.

"Финансирования у нас нет, какой смысл копить долги", - сказал Шилов "Спорт-Экспрессу", отвечая на вопрос о том, продолжит ли клуб свое существование.

Он также заявил, что на игроков "Амкара" "спрос есть".

Ранее "Амкар" не смог предоставить финансовые гарантии и не прошел лицензирование в Российском футбольном союзе. До этого закрылся клуб "Тосно" (Ленинградская область).

В чемпионате России место "Амкара" может занять "Анжи", который уже подал документы для вступления в Российскую футбольную премьер-лигу.