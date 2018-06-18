Главные новости
В РоссииВ Кремле прокомментировали сбор подписей против пенсионной реформыВ РоссииВ Совфеде подтвердили намерение американских сенаторов приехать в РФВ миреУкраина намерена создать в ЕС группу в целях остановки Nord Stream 2
Спорт

Пермский "Амкар" прекратил свое существование

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Амкар" прекращает свое существование, футболисты могут перейти в другие клубы, заявил владелец клуба Геннадий Шилов.

"Финансирования у нас нет, какой смысл копить долги", - сказал Шилов "Спорт-Экспрессу", отвечая на вопрос о том, продолжит ли клуб свое существование.

Он также заявил, что на игроков "Амкара" "спрос есть".

Ранее "Амкар" не смог предоставить финансовые гарантии и не прошел лицензирование в Российском футбольном союзе. До этого закрылся клуб "Тосно" (Ленинградская область).

В чемпионате России место "Амкара" может занять "Анжи", который уже подал документы для вступления в Российскую футбольную премьер-лигу.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ФК Амкар
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Роджер Федерер вновь стал первой ракеткой мираРоджер Федерер вновь стал первой ракеткой мира
Швейцарский теннисист обошел в рейтинге ATP испанца Рафаэля НадаляПодробнее
 Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в матче ЧМ-2018Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в матче ЧМ-2018
Встреча прошла в Ростове-на-ДонуПодробнее
 Бразилия - Швейцария. ОнлайнБразилия - Швейцария. Онлайн
В Ростове встречаются участники группы Е чемпионата мира по футболуПодробнее
 Сборная Германии уступила Мексике в матче ЧМ-2018Сборная Германии уступила Мексике в матче ЧМ-2018
Сенсационное поражение действующего чемпиона мира состоялось в "Лужниках"Подробнее
Германия - Мексика. ОнлайнГермания - Мексика. Онлайн
Действующие чемпионы мира начинают выступление на ЧМ в России матчем с мексиканцамиПодробнее
 Аргентина и Исландия сыграли вничью на ЧМ-2018Аргентина и Исландия сыграли вничью на ЧМ-2018
Лионель Месси не смог реализовать пенальтиПодробнее
 Франция обыграла Австралию на чемпионате мираФранция обыграла Австралию на чемпионате мира
Два из трех голов матча были забиты с пенальтиПодробнее
 Сборные Португалии и Испании сыграли вничьюСборные Португалии и Испании сыграли вничью
В матче, прошедшем в Сочи, Криштиану Роналду оформил хет-трикПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия землетрясения в Японии6 фото
18 июня
Последствия землетрясения в Японии
Фотохроника 15 июня6 фото
15 июня
Фотохроника 15 июня
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Кремле прокомментировали сбор подписей против пенсионной реформыВ РоссииВ Совфеде подтвердили намерение американских сенаторов приехать в РФВ миреУкраина намерена создать в ЕС группу в целях остановки Nord Stream 2ЭкономикаФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинахВ миреПоявилась информация о жертвах землетрясения в ЯпонииВ миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 18 июня

Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 350 человек

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 19 июня

Рост экономики Великобритании в 2018 году замедлится до минимума за 9 лет

Топилин допустил вероятность проблем с трудоустройством в предпенсионном возрасте

Топилин допустил вероятность проблем с трудоустройством в предпенсионном возрастеТаких рисков станет больше по мере повышения пенсионного возраста, считает глава Минтруда Подробнее

В Минтруде обещали "серьезную прибавку" к пенсии после реформы

Обвиняемый в вымогательстве у депутата Госдумы блогер не пришел в суд из-за ранения в живот

Следователь сообщил адвокату, что обвиняемый сам воткнул в себя ручку Подробнее

В Москве возбудили дело о краже денег у бразильца

Засуха охватила четверть территории Украины

Дельтаплан на взлете столкнулся с мотоциклом в Ярославской области

Скрывавшийся бизнесмен Капчук из "лондонского списка" вернулся в Россию

Пермский "Амкар" прекратил свое существование

Почти 22 тысячи человек остались без света в Астраханской области

В Совфеде подтвердили намерение американских сенаторов приехать в РФ

В Совфеде подтвердили намерение американских сенаторов приехать в РФЭто может положить конец приостановке визитов делегаций конгресса США, начавшейся из-за дела о вмешательстве в американские выборы Подробнее

Сбившего пешеходов в Москве таксиста проверят на вменяемость

Глава Audi задержан по делу о "дизельгейте"

Путин не приедет на ближайшие матчи ЧМ из-за плотного графика

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
FШвеция Швеция– : –15:00Республика Корея Республика Корея15:00GБельгия Бельгия– : –18:00Панама Панама18:00GТунис Тунис– : –21:00Англия Англия21:00