Спорт

Салах опроверг сообщения о конфликте в сборной Египта по футболу

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Лидер сборной Египта по футболу Мохаммед Салах опроверг появившиеся в СМИ слухи о конфликте с федерацией футбола страны.

"Все в Египте едины, между нами нет никаких разногласий. Мы уважаем друг друга, у всех отличные отношения", - написал он в своем твиттере.

Ранее журналист Карим Зидан, написал в твиттере, что у главной звезды сборной конфликт с руководством египетской федерации футбола

"Египетские СМИ теперь сообщают, что из-за конфликта Салаха и федерации он отказывается играть последний матч группового этапа против Саудовской Аравии. Собирается уехать раньше", - написал репортер.

Египет проиграл два матча из двух на чемпионате мира по футболу в России и потерял шансы на выход в плей-офф.

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Теги: футбол, ЧМ-2018, Египет, Мохамед Салах
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