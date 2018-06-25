Спорт

Суд признал банкротом АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 20 июня по заявлению индивидуального предпринимателя (ИП) Алексея Сорокина признал банкротом автономную некоммерческую организацию (АНО) "Объединенный хоккейный клуб "Динамо" (Москва).

Как следует из решения суда, размещенного на сайте, суд открыл в отношении должника конкурсное производство сроком на 6 месяцев и утвердил конкурсным управляющим Рамилю Дианову, которая ранее была временным управляющим.

Заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего суд назначил на 17 декабря.

Арбитражный суд Москвы 22 января 2018 года признал обоснованным заявление индивидуального предпринимателя о банкротстве московского АНО "ОХК "Динамо", поданное 3 октября 2017 года. Суд тогда ввел процедуру наблюдения в АНО "ОХК "Динамо".

На участие в чемпионате КХЛ сезона-2017/18 подало заявку ООО "Хоккейный клуб "Динамо" (Москва), которая была удовлетворена лигой.

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Теги: хоккей, Динамо
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