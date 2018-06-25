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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры

Спортсменка призналась, что не смогла найти компромисс между воспитанием ребенка и спортивной карьерой

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры
Белорусская спортсменка Дарья Домрачева
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева из Белоруссии объявила о завершении спортивной карьеры.

"Это решение для меня обдуманное и нелегкое. Но я завершаю свою спортивную карьеру", - заявила Домрачева на пресс-конференции в понедельник в Минске.

Она отметила, что после окончания предыдущего сезона пыталась найти компромисс, который позволил бы ей воспитывать ребенка и заниматься спортивной карьерой. "К сожалению, я не нашла оптимального решения, которое бы позволило совмещать такие две важные области жизни для меня", - призналась Домрачева.

Самая титулованная белорусская биатлонистка поблагодарила всех, кто был рядом с ней на протяжении ее спортивной карьеры и помогал ей в пути.

31-летняя Домрачева является единственной в истории спорта женщина, которой удалось завоевать четыре олимпийские золотые медали в биатлоне: она выиграла три золотые медали на Олимпиаде в Сочи в 2014 году и одну на Играх в Пхенчхане в 2018 году. Белорусская спортсменка дважды выигрывала чемпионаты мира, завоевала Кубок мира в сезоне-2014/15, является обладательницей 5 малых Хрустальных глобусов Кубка мира по биатлону.

В 2016 году она вышла замуж за легендарного норвежского биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена. Пара воспитывает дочь.

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Теги: биатлон, Дарья Домрачева, Белоруссия
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