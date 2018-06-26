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WBA потребовала от Джошуа подписания контракта на бой с Поветкиным

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) потребовала от чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа подписания контракта на бой с обязательным претендентом на титул россиянином Александром Поветкиным, сообщает BBC.

"Сегодня WBA запросила ответ от команды Энтони Джошуа относительно его боя с обязательным претендентом Александром Поветкиным", - заявил президент WBA Жилберто Мендоса.

Изначально Джошуа должен был драться с чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером, однако переговоры с командой боксера из США затянулись, в связи с чем, WBA предписала британца в течение суток подписать контракт с Поветкиным.

"Энтони разочарован. Мы отправили контракт на бой (с Уайлдером) девять дней назад" – сетует промоутер британца Эдди Хирн.

В начале апреля Джошуа одержал победу над новозеландцем Джозефом Паркером в объединительном бою в Кардиффе. В свою очередь Поветкин одержал победу над британцем Дэвидом Прайсом, защитив тем самым интернациональный титул WBO и интерконтинентальный титул WBA.

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Теги: бокс, Александр Поветкин, Энтони Джошуа

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