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Спорт

Овечкин заявил о желании завершить карьеру в "Динамо"

В московском клубе он карьеру и начинал

Овечкин заявил о желании завершить карьеру в "Динамо"
Александр Овечкин
Фото: ТАСС, Максим Григорьев

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, выигравший в составе столичного клуба Кубок Стэнли-2017/18 Национальной хоккейной лиги (НХЛ), считает, что завершать свою карьеру он должен там же, где ее начинал.

"Я так думаю. Поэтому в 2021 году, когда закончится контракт с "Вашингтоном", рассмотрю все варианты", - приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Овечкин начал профессиональную карьеру в московском "Динамо", в составе которого выступал с 2001 по 2005 годы. Следующим клубом нападающего стал как раз "Вашингтон", единственная (к настоящему моменту) команда НХЛ в его карьере. Во время локаута в НХЛ в сезоне 2012/13 снова играл за "Динамо".

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Теги: хоккей, Александр Овечкин, ХК Динамо Москва, ХК Вашингтон

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