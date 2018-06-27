Овечкин заявил о желании завершить карьеру в "Динамо"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, выигравший в составе столичного клуба Кубок Стэнли-2017/18 Национальной хоккейной лиги (НХЛ), считает, что завершать свою карьеру он должен там же, где ее начинал.

"Я так думаю. Поэтому в 2021 году, когда закончится контракт с "Вашингтоном", рассмотрю все варианты", - приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Congratulations to the Washington Capitals on their GREAT play and winning the Stanley Cup Championship. Alex Ovechkin, the team captain, was spectacular - a true Superstar! D.C. is popping, in many ways. What a time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2018

Овечкин начал профессиональную карьеру в московском "Динамо", в составе которого выступал с 2001 по 2005 годы. Следующим клубом нападающего стал как раз "Вашингтон", единственная (к настоящему моменту) команда НХЛ в его карьере. Во время локаута в НХЛ в сезоне 2012/13 снова играл за "Динамо".