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Станислав Черчесов возглавил рейтинг упоминаемости спортивных персон в СМИ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов возглавил рейтинг упоминаемости спортивных персон в материалах российских СМИ по итогам июня, показывают данные системы "СКАН-Интерфакс".

Главного тренера сборной критиковали в соцсетях до начала Чемпионата мира-2018, однако после первых побед все изменилось. Станислава Черчесова хвалили и признавались ему в любви журналисты самых разных изданий, он упоминался в публикациях 14 тысяч раз. Ключевая тема публикаций с его участием - "Почет и уважение Черчесову, что он создал нынешнюю сборную России".

На втором месте – португальский футболист Криштиану Роналду, более 11 тысяч упоминаний. СМИ наперебой называли Роналду лучшим бомбардиром в истории европейских футбольных сборных. "Роскосмос" опубликовал шутливый ролик, в котором космонавт на МКС ловит пас Криштиану Роналду. В видео были использованы кадры матча Чемпионата мира по футболу между Португалией и Марокко. Соцсети пестрили сообщениями о том, что Роналду пообещал не сбривать бороду до окончания ЧМ.

Третье место занимает российский футболист Артем Дзюба, более 8 тысяч упоминаний. Журналисты писали: "Дзюба приложит максимум усилий, чтобы доказать свою состоятельность в сборной России на ЧМ". Кроме того, Дзюба стал самым упоминаемым игроком в соцсетях по итогам матча Россия-Египет.

Далее в рейтинге: египетский футболист Мохамед Салах (7,2 тыс. упоминаний), аргентинский футболист Лионель Месси (6,2 тыс.), российский футболист Игорь Акинфеев (5 тыс.), российский хоккеист Александр Овечкин (4,2 тыс.), российские футболисты Алан Дзагоев (4 тыс.), Сергей Игнашевич (4 тыс.) и Денис Чернышев (3,6 тыс).

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Теги: СКАН-Интерфакс, Станислав Черчесов, футбол, ЧМ-2018

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