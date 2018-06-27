Федерация шахмат России выдвинула Дворковича кандидатом на пост главы ФИДЕ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович выдвинут кандидатом на пост президента ФИДЕ от Федерации шахмат России, сообщает пресс-служба ФШР.

"Состоялось голосование Наблюдательного Совета ФШР. Аркадий Дворкович выбран кандидатом от ФШР на пост президента ФИДЕ", - говорится в сообщении.

Секретариатом ФШР на 18.00 (мск) 27 июня было получено 24 бюллетеня, из них 22 голосовавших отдали свое предпочтение Дворковичу, а двое - нынешнему главе ФИДЕ Кирсану Илюмжинову.

Илюмжинов возглавил ФИДЕ в 1995 году и с тех пор неоднократно переизбирался на новый срок. В ноябре 2015 года глава Международной федерации шахмат оказался в санкционном списке США по Сирии.

Выборы президента ФИДЕ состоятся 3 октября 2018 года в Батуми.