Тренер сборной Коста-Рики поблагодарил российских болельщиков за поддержку

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер футбольной сборной Коста-Рики Оскар Рамирес отметил поддержку российских болельщиков его команды во время встречи со сборной Швейцарии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде в среду.

"Хотел бы сказать большое спасибо болельщикам из России. Великолепно было видеть всех, мне это очень понравилось. Не знаю, почему костарикансканская сборная очень популярна за рубежом, нас обычно любят и тепло встречают. Может быть, по этой причине болельщики сегодня чувствовали симпатию к нам", - сказал Рамирес на пресс-конференции после матча.

Он также отметил, что счастлив был приехать на турнир в Россию.

"Я хотел бы поздравить Россию и российский народ. Это потрясающий пример знакомства со страной, которая нас таким образом встретила. Все, что мы видели здесь, было прекрасно. Мы очень счастливы здесь побывать", - сказал тренер костариканцев.

Ранее сообщалось, что команды Швейцарии и Коста-Рики сыграли вничью - 2:2. Встреча этих участников группы Е прошла в среду на стадионе в Нижнем Новгороде, и ничья вывела сборную Швейцарии (4 очка) в 1/8 турнира.

Во время игры болельщики активно поддерживали команды аплодисментами, одобрительными выкриками и речевками, использовали фанатские аксессуары - дуделки, запускали "волну" на трибунах и дружно светили фонариками мобильных телефонов. Наиболее громкие овации вызвали голы, забитые сборной Коста-Рики.

Это был последний матч группового этапа чемпионата, прошедший в Нижнем Новгороде. До этого 18 июня в городе прошла игра между Швецией и Южной Кореей, закончившаяся со счетом 1:0 в пользу скандинавской команды. 21 июня сборная Хорватии разгромила команду Аргентины со счетом 3:0, а 24 июня сборная Англии с разгромным счетом (6:1) одержала победу над командой Панамы.

Кроме того, 1 июля в Нижнем Новгороде пройдет один матч 1/8 финала между сборными Хорватии и Дании, а 6 июля - и матч 1/4 финала.