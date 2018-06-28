Серена Уильямс отказалась от допинг-теста, пожаловавшись на USADA

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась сдать допинг-тест, утверждает интернет-портал Deadspin.

Сообщается, что допинг-офицер пришел к ней домой утром 14 июня, однако Уильямс отказалась пройти проверку, заявив, что Антидопинговое агентство США (USADA) целенаправленно преследует ее.

При этом она также позвонила главе Женской теннисной ассоциации (WTA) Стиву Саймону и сообщила ему о произошедшем. Саймон заявил, что поговорил о произошедшем с главой USADA Трэвисом Тайгертом и посоветовал тому связаться с Уильямс.

Deadspin публикует заявление представителя теннисистки, который напомнил, что Уильямс ни разу не сдала положительного допинг-теста.

По правилам USADA, отказ Уильямс не считается официально пропущенным тестом: это был визит допинг-офицера без предупреждения (такая практика предусмотрена). Кроме того, атлеты предоставляют USADA свой график с адресами местонахождения и указывают окна в 60 минут на каждый день, когда они свободны и могут сдать допинг-тест. Нарушением будет считать третий пропуск этого "окна". А в этом случае офицер пришел в другое время.

Как утверждает Серена Уильямс, которая лишь недавно вернулась на корт после рождения ребенка, в 2018 году ее тестировали уже 5 раз. Тогда как большинство других американских спортсменок - 1 раз или вообще ни одного.

Однако британская The Telegraph напоминает, что атлеты, которые возвращаются в профессиональный спорт после длительного перерыва, всегда подвергаются более тщательным проверкам, так как в их случае риск нарушения допинг-правил значительно выше.

The Telegraph также отмечает, что в 2016 году хакерская группа Fancy Bears выложила документы ВАДА, которые показывали, что Уильямс имела терапевтические разрешения на использование ряда препаратов, включая запрещенный преднизолон.