Спорт

Футболист "Спартака" Промес арестован в Испании за избиение жены

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Полиция в Испании арестовала полузащитника московского футбольного клуба "Спартак" голландца Квинси Промеса за участие в драке во время отдыха на острове Ибица, сообщает Voetbal Primeur.

СпортКвинси Промес признан футболистом года в РоссииКвинси Промес признан футболистом года в РоссииЧитать подробнее

Отмечается, что в ходе инцидента в ресторане 26-летний футболист избил свою жену, кроме того, от его кулаков досталось очевидцам, которые попытались его успокоить.

По словам очевидцев, в компании с Промесом видели его партнера по сборной Голландии Уэсли Снайдера, однако выяснилось, что к моменту драки тот уже покинул заведение.

Квинси Промес выступает в "Спартаке" с 2014 года, с тех пор стал лидером команды. В 2017 году был признан лучшим футболистом России.

Несмотря на то, что сборная Голландии не пробилась на чемпионат мира-2018, "Спартак" предоставил Промесу дополнительные дни отпуска – в отличие от многих других игроков команды, которые уже приступили к подготовке к следующему сезону.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: футбол, ФК Спартак, Квинси Промес, Испания, Ибица

Новости по теме

Спорт
Групповой этап ЧМ-2018. ОбобщениеГрупповой этап ЧМ-2018. Обобщение
Сборная России среди самых результативных, пары 1/8 финала, провал действующих чемпионов мира, страсти по Диего Марадоне - в итогах групповой стадииПодробнее
 Сборная Бельгии победила АнглиюСборная Бельгии победила Англию
Бельгийцы заняли первое место в группе GПодробнее
 Марадона предложил вознаграждение за информацию о блогере, сообщившем о его смертиМарадона предложил вознаграждение за информацию о блогере, сообщившем о его смерти
По словам адвоката легендарного футболиста, информатор получит почти $11 тысячПодробнее
 Англия - Бельгия. ОнлайнАнглия - Бельгия. Онлайн
Команды уже вышли в плей-офф, но теперь поборются за первое место в группеПодробнее
Сборные Колумбии и Японии вышли в плей-офф ЧМ-2018 из группы НСборные Колумбии и Японии вышли в плей-офф ЧМ-2018 из группы Н
Япония и Сенегал финишировали в группе с идентичными показателями, азиатская сборная прошла дальше по принципу Fair PlayПодробнее
 Сборные Бразилии и Швейцарии вышли в плей-офф ЧМ-2018Сборные Бразилии и Швейцарии вышли в плей-офф ЧМ-2018
Южноамериканцы в третьем туре победили сербов, швейцарцы сыграли вничью с Коста-РикойПодробнее
 Сербия - Бразилия. ОнлайнСербия - Бразилия. Онлайн
Матч проходит на стадионе "Спартак" в МосквеПодробнее
 Федерация шахмат России выдвинула Дворковича кандидатом на пост главы ФИДЕФедерация шахмат России выдвинула Дворковича кандидатом на пост главы ФИДЕ
По предварительным данным, за него отдали голоса 22 из 24 делегатовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Олег Навальный вышел из колонии5 фото
29 июня
Олег Навальный вышел из колонии
Фотохроника 28 июня6 фото
28 июня
Фотохроника 28 июня
Самые необычные футбольные площадки14 фото
27 июня
Самые необычные футбольные площадки
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСуд вернул генералу ФСБ $2 млн, потраченные на взятку УлюкаевуВ миреЛидеры ЕС договорились продлить санкции против РоссииВ РоссииОлег Навальный вышел из колонииСпортГрупповой этап ЧМ-2018. ОбобщениеВ миреПолиция установила личность стрелка из АннаполисаВ миреФранция сняла с Керимова все обвинения

Медведев поручил проработать возмещение иностранным туристам части стоимости турпутевок

ФотоИзвержение вулкана Агунг на БалиИзвержение вулкана Агунг на Бали

Карина Цуркан уволена с поста главы Inter RAO Lietuva

Парламентская делегация США 2 июля посетит Смольный

Россия увеличит добычу нефти на 200 тысяч б/с с июля

Замглавы угрозыска Ставрополья арестован за покровительство сутенерам

В Ираке 12 человек казнены по обвинению в терроризме

Прибыль и выручка Nike в IV финквартале превысили ожидания

Град и сильные ливни уничтожили в Приамурье 7% сельхозпосевов

Улюкаев не смог выплатить 130 млн руб. штрафа из-за ареста всего его имущества

Улюкаев не смог выплатить 130 млн руб. штрафа из-за ареста всего его имуществаПрокуратура считает, что арест можно снять только с одного из счетов, а остальное разблокировать после выплаты всей суммы Подробнее

Суд отклонил иск Промсвязьбанка к ЦБ

БрАЗ дважды за сутки сбрасывал энергонагрузку

Денежная база в России снизилась с 15 по 22 июня на 18,9 млрд рублей

Футболист "Спартака" Промес арестован в Испании за избиение жены

Глава "Газпрома" спрогнозировал исторический рекорд экспорта газа по итогам года

Глава "Газпрома" спрогнозировал исторический рекорд экспорта газа по итогам годаКомпания уже перешагнула отметку в 100 млрд куб. м Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru