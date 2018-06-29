Футболист "Спартака" Промес арестован в Испании за избиение жены

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Полиция в Испании арестовала полузащитника московского футбольного клуба "Спартак" голландца Квинси Промеса за участие в драке во время отдыха на острове Ибица, сообщает Voetbal Primeur.

Отмечается, что в ходе инцидента в ресторане 26-летний футболист избил свою жену, кроме того, от его кулаков досталось очевидцам, которые попытались его успокоить.

По словам очевидцев, в компании с Промесом видели его партнера по сборной Голландии Уэсли Снайдера, однако выяснилось, что к моменту драки тот уже покинул заведение.

Квинси Промес выступает в "Спартаке" с 2014 года, с тех пор стал лидером команды. В 2017 году был признан лучшим футболистом России.

Несмотря на то, что сборная Голландии не пробилась на чемпионат мира-2018, "Спартак" предоставил Промесу дополнительные дни отпуска – в отличие от многих других игроков команды, которые уже приступили к подготовке к следующему сезону.