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Жилберту Силва поздравил сборную России с успешной игрой на ЧМ на открытии арт-объекта в Москве

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Чемпион мира по футболу-2002 в составе сборной Бразилии Жилберту Силва принял участие в открытии арт-объекта - Экрана Футбола с Coca-Cola в Парке Горького.

Объект был создан генеральным партнером ФИФА, компанией Coca-Cola при поддержке Правительства Москвы и открыт в столичном Парке Горького.

"Я проехал Россию в рамках тура кубка чемпионата мира и сейчас новое событие. Я рад, что являюсь частью такого события как чемпионат мира по футболу в России и поздравляю сборную вашей страны с успешными выступлением на групповом этапе", - сказал Жилберту Силва на открытии арт-объекта.

"Единственная в своем роде платформа позволяет болельщикам поделиться эмоциями и разделить со всем городом радость и гордость от проведения в России первого чемпионата мира по футболу. Разместить свою фотографию можно тремя способами: сделав фото на стенде активаций Coca-Cola на Фестивале болельщиков ФИФА, через приложение ВКонтакте "Футбольный праздник с Coca-Cola", а также прямо в Парке Горького", - сообщили организаторы проекта.

Генеральный директор проекта системы Coca-Cola в России по подготовке к ЧМ-2018 Микаэль Вине отметил:

"Чемпионат мира по футболу FIFA – событие мирового масштаба, которое привлекает болельщиков со всего мира. И Coca-Cola как официальный партнер FIFA делает все возможное, чтобы главный футбольный праздник мира стал незабываемым событием как для жителей России, так и для гостей страны. Экран Футбола в Парке Горького станет зеркалом радостных эмоций, самых ярких моментов мирового первенства и покажет гостеприимство жителей страны. Для нас особенно важно, что этот арт-объект объединяет в себе футбол, творчество и позитивную атмосферу – неотъемлемые ингредиенты Coca-Cola".

В кинетическом арт-объекте объединены движение семиметровой скульптуры-экрана, видеоизображение и интерактивный подиум. Подиум представляет собой макет футбольного стадиона, а светодиодный экран состоит из 18 колец, 17 из которых вращаются со скоростью два оборота в час, и напоминает летящий над стадионом мяч. Каждое кольцо экрана было изготовлено индивидуально, максимально тонко и с минимальным сечением, что обеспечивает эффект легкости всей конструкции.

Объект уникален своим символизмом и отсылкой к Чемпионату мира по футболу FIFATM – одному из главных событий в мире спорта и медиа. Конструкция объединяет материальную и мультимедийную сферы, кинетическую скульптуру и цифровую инсталляцию.

Арт-объект создавался молодыми московскими архитекторами Михаилом Бейлиным и Даниилом Никишиным из архитектурной группы Citizenstudio, и был вдохновлен такими произведениями как "мобили" Александра Колдера, а также скульптурами Наума Габо. Главным прообразом послужила Солнечная система – орбиты, по которым движутся планеты. Сферический объект совмещает в себе ассоциации как с летящим футбольным мячом, так и с движущейся по орбите планетой, ведь Чемпионат мира по футболу FIFATM – событие планетарного масштаба.

Музыкальное сопровождение для инсталляции было написано популярным диджеем Кариной Истоминой.

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Теги: футбол, ЧМ-2018
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