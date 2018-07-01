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Глава ОКР оценил сроки возвращения России места в МОК

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Россия ведет переговоры о возвращении места в Международном олимпийском комитете (МОК), но рассчитывать на это можно будет не раньше следующего года, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Мы сейчас ведём переговоры по этой теме. Пока все идёт очень позитивно. Думаю, говорить об этом (подаче заявки на членство в МОК - ИФ) можно будет не на этой сессии МОК, а на следующей, в следующем году", - сказал Поздняков "Интерфаксу" в воскресенье.

После того, как в мае на посту президента ОКР С.Поздняков сменил Александра Жукова, Россия автоматически потеряла место в МОК.

Кресло Жукова в МОК не переходит российскому представителю автоматически.

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Теги: МОК, ОКР, Станислав Поздняков

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