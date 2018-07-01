Мак Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу на этапе "Формулы-1" в Австрии.

Вторым стал Кими Райкконен на Ferrari, третье место занял его напарник Себастьян Феттель.

Британец Льюис Хэмилтон не смог закончить гонку - его Mercedes сошел за семь кругов до финиша. В результате он потерял лидерство в общем зачете чемпионата, пропустив на первую строчку Феттеля. У немца теперь 146 очков, у британца - на одно меньше.

Россиянин Сергей Сироткин занял 14-е место.

Победа Ферстаппена стала для него первой в сезоне и четвертой в карьере.