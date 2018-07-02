Роджер Федерер подписал спонсорский контракт с Uniqlo на $300 млн

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Швейцарский теннисист Роджер Федерер подписал спонсорское соглашение с японским производителем одежды и спортивной экипировки Uniqlo, сообщает "Би-би-си".

Его сотрудничество Nike, которое продолжалось не одно десятилетие, официально завершилось в марте.

По оценкам экспертов, сумма контракта с Uniqlo составляет около $300 млн на 10 лет.

Как отмечает "Би-би-си", Федерер, который успешно преодолел первый круг "Уиблдона", в своем первом матче на турнире выступал в экипировке Uniqlo, но в кроссовках Nike. Так как японский экипировщик не производит обувь для тенниса, вероятно, в этом вопросе Федерер сохранит верность Nike.

По слухам, команда швейцарца рассматривала возможность продления контракта с Nike, если компания предложит сумму, сопоставимую с контрактом Uniqlo. Но Nike отказалась.