Овечкин привез в Москву Кубок Стэнли

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, выигравший в составе столичного клуба Кубок Стэнли-2017/18 Национальной хоккейной лиги (НХЛ), привез трофей в Москву и выставит его для всеобщего обозрения.

Как написал Овечкин в Инстаграме, кубок будет выставлен 7 июля (с 13:00 до 16:00 мск) в фан-зоне чемпионата мира-2018 по футболу на Воробьевых Горах в Москве, сфотографироваться с трофеем сможет каждый желающий.

Между тем, как сообщила пресс-служба московского ХК "Динамо", воспитанником которого является Овечкин, кубок будет доставлен и на базу команды в Новогорск (Подмосковье)."Официальная часть мероприятия стартует в 17:00, в ней примут участие руководство и ветераны клуба, первые тренеры Александра, воспитанники СДЮШОР "Динамо" и болельщики", - говорится в сообщении.

⚡АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН ПРЕДСТАВИТ КУБОК СТЭНЛИ🏆 НА БАЗЕ В НОВОГОРСКЕ! ⚡



‼️Все подробности мероприятия читаем на нашем сайте:https://t.co/8XAn7YjxxZ#МыДинамо pic.twitter.com/oJoBiCHs2f — ХК "Динамо" Москва (@dynamo_ru) July 3, 2018

Овечкин начал профессиональную карьеру в московском "Динамо", в составе которого выступал с 2001 по 2005 годы. Следующим клубом нападающего стал как раз "Вашингтон", единственная (к настоящему моменту) команда НХЛ в его карьере. Во время локаута в НХЛ в сезоне 2012/13 снова играл за "Динамо".

Ранее сообщалось, что Овечкин получил приз "Конн Смайт Трофи", вручаемый самому полезному игроку розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин набрал 27 (15+12 по системе "гол+пас") очков в 24 матчах плей-офф, в том числе пять - в финальной серии.

В ночь на 8 июня "Вашингтон" одержал победу над "Лас-Вегасом" в финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Результат встречи 4:3 (0:0, 2:3, 2:0). Одну из шайб в составе "Вашингтона" забросил Овечкин. Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Вашингтона", который впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

Для "Вашингтона" это был второй выход в финал Кубка Стэнли в истории. Впервые он добирался до решающей серии в 1998 году, когда уступил "Детройту". "Вегас", соответственно, до финала добрался впервые: он только дебютировал в НХЛ.

Предыдущие два года Кубок Стэнли выигрывал "Питтсбург".