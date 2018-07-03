ФИДЕ зарегистрировала Дворковича кандидатом в президенты федерации

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Международная федерация шахмат (ФИДЕ) зарегистрировала кандидата на пост президента организации от России Аркадия Дворковича.

"Очень здорово, что ФИДЕ так быстро отреагировала, обычно бывает много бюрократической волокиты, а здесь прошло все четко, документы были отправлены в штаб-квартиру организации в Афинах и Аркадий Дворкович теперь зарегистрирован как официальный кандидат", - сообщил "Интерфаксу" пиар-директор Российской шахматной федерации (РШФ) Кирилл Зангалис.

"Уже 13 стран поддержали нашего кандидата", - добавил он.

Выборы главы FIDE состояться на конгрессе в сентябре-октябре в Батуми (Грузия).

27 июня федерация шахмат России выдвинула Дворковича кандидатом на пост президента ФИДЕ.

29 июня действующий президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, возглавляющий организацию с 1995 года, заявил "Интерфаксу", что не намерен баллотироваться на пост главы федерации на очередной срок.