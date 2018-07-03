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Шарапова проиграла в первом круге "Уимблдона"

Она уступила своей соотечественнице Дьяченко

Шарапова проиграла в первом круге "Уимблдона"
Мария Шарапова
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение в матче первого круга турнира Большого шлема "Уимблдон".

В стартовом раунде соревнования она уступила соотечественнице Виталии Дьяченко – 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6.

Таким образом, Шарапова выбыла из дальнейшей борьбы.

Это был второй официальный матч с участием этих теннисисток, счет по победам теперь 1-1.

Мария Шарапова, занимающая 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), по разу выиграла "Уимблдон", US Open и Australian Open, два раза – Открытый чемпионат Франции. Для Виталии Дьяченко, 137-й ракетки мира, наивысший успех на турнирах Большого шлема – выход во второй круг каждого из них.

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Теги: теннис, Уимблдон, Мария Шарапова

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