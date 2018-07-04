ХК СКА продлил контракт с триумфатором ОИ-2018 Барабановым

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Петербургский СКА подписал новое соглашение с победителем зимних Олимпийских игр в составе российской команды нападающим Александром Барабановым, сообщает пресс-служба хоккейного клуба в среду.

Контракт рассчитан на два года и будет действовать до конца сезона 2019/20.

Отличные новости!

СКА подписал новый двухлетний контракт с петербургским воспитанником, олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Гагарина, заслуженным мастером спорта, отличным парнем Александром Барабановым!https://t.co/sOTQo3v5uM pic.twitter.com/ZvgGiBBdSW — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) July 4, 2018

Барабанов профессиональную карьеру начал в клубе Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "СКА-194" в 2010 году. В сезоне 2012/2013 выступал также за команду "ВМФ-Карелия" (ныне - "СКА-Нева"). Принимал участие в Кубке Вызова МХЛ в 2013 году. В сезоне-2013/2014 он дебютировал за основную команду в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В 2015 году Барабанов стал серебряным призером чемпионата России, а в 2017 - чемпионом страны. Хоккеист - двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА. По итогам сезона-2017/18 стал обладателем Кубка Континента и бронзовым призером чемпионата России.

Всего в КХЛ он провел 210 матчей, набрав в них 86 (41+45 по системе "гол+пас") очков при общем показателе полезности +61.

На уровне сборных в 2012 году Барабанов участвовал в юношеском чемпионате мира до 18 лет. В 2014 году на молодежном чемпионате мира стал бронзовым призером. В 2018 году в составе сборной России, которая, по решению Международного олимпийского комитета (МОК), выступала в Пхенчхане без своего флага, гимна и герба, А.Барабанов стал обладателем золотой медали.