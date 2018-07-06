Полузащитник Ташаев перешел из ФК "Динамо" в "Спартак"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Московский ФК "Спартак" объявил о подписании контракта с полузащитником Александром Ташаевым из "Динамо", сообщает пресс-служба "красно-белых" в пятницу.
"Сегодня наш клуб достиг договоренности о подписании трудового договора с Александром Ташаевым", - говорится в сообщении.
Футболист будет выступать под №88.
Ташаев с 2011 года выступал за дубль московского "Динамо", а с 2014 года - за основной состав команды. С тех пор он провел за "Динамо" 79 матчей и забил 9 мячей.
⚡️💣⚡️ Александр Ташаев перешёл в #Спартак— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) July 6, 2018
Сегодня наш клуб достиг договорённости о подписании трудового договора с Александром Ташаевым. В нашей команде новобранец будет выходить на поле под 88-м номером.
Добро пожаловать в #Спартак!🔴⚪️💪🏻#АлександрТашаев pic.twitter.com/PU5NgJhEjS