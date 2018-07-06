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Полузащитник Ташаев перешел из ФК "Динамо" в "Спартак"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Московский ФК "Спартак" объявил о подписании контракта с полузащитником Александром Ташаевым из "Динамо", сообщает пресс-служба "красно-белых" в пятницу.

"Сегодня наш клуб достиг договоренности о подписании трудового договора с Александром Ташаевым", - говорится в сообщении.

Футболист будет выступать под №88.

Ташаев с 2011 года выступал за дубль московского "Динамо", а с 2014 года - за основной состав команды. С тех пор он провел за "Динамо" 79 матчей и забил 9 мячей.

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Теги: футбол, ФК Динамо, ФК Спартак, Александр Ташаев
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