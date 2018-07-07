Тренер сборной Бразилии назвал поражение от Бельгии самым сложным моментом в своей карьере

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Тренер сборной Бразилии Тите на послематчевой пресс-конференции признался, что очень огорчен поражением, но считает этот матч прекрасным.

"Мне тяжело сегодня с вами говорить, ощущение горечи меня переполняет, за 30 лет своей карьеры - это, наверное, самый сложный для меня момент", - сказал тренер.

"У нас было много возможностей, мы много владели мячом, создавали опасные моменты. Бельгия смогла преобразовать все это в голы и добиться успеха, они не сыграли лучше, они сыграли эффективнее", - добавил Тите.

При этом он отметил, что обе команды продемонстрировали невероятный высокий технический уровень.

Тите не стал говорить о том, продолжит ли тренировать сборную Бразилии. "Это неприемлемо сейчас. Страсти кипят. Матч только закончился, я не могу на этот вопрос сейчас отвечать. Через две недели пыль осядет и мы оценим все со спокойной головой", - заключил наставник бразильской сборной.

Игра между сборными Бельгии и Бразилии закончилась со счетом 2:1 в пользу бельгийцев. В полуфинале команда Бельгии встретится со сборной Франции.