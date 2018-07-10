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Криштиану Роналду перешел в "Ювентус"

Об этом говорится в заявлении "Реала", цвета которого португалец защищал с 2009 года

Криштиану Роналду перешел в "Ювентус"
Криштиану Роналду
Фото: Reuters

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Мадридский ФК "Реал" объявил о том, что португальский нападающий клуба Криштиану Роналду переходит в итальянский "Ювентус".

"Реал" выражает свою благодарность игроку, "который оказался лучшим в мире, стал одним из самых ярких событий в истории нашего клуба и мирового футбола".

"Помимо завоеванных титулов, трофеев и триумфов в течение этих девяти лет, Роналду стал примером самоотверженности, трудоспособности, ответственности, таланта и постоянного самосовершенствования", - отмечает клуб.

Роналду перешел в "Реал" в 2009 году. За это время он четыре раза выиграл с испанским клубом Лигу чемпионов. В 2008 году Роналду также побеждал в ЛЧ с английским "Манчестер Юнайтед". Всего на его счету в составе "Реала" 16 титулов. Четыре раза, будучи игроком "Реала", Роналду получал "Золотой мяч" - трофей, вручаемый лучшему футболисту планеты по итогам года.

Роналду является лучшим бомбардиром в истории "Реала": он провел 451 гол в 438 матчах.

Нынешний контракт Роналду с "Реалом" должен был действовать до 30 июня 2021 года.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, ФК Реал, ФК Ювентус

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