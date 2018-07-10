Спорт

Определились все полуфиналистки "Уимблдона"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - По итогам матчей, прошедших во вторник, стали известны все участницы 1/2 финала турнира серии Большого шлема "Уимблдон".

Анжелика Кербер, выбившая в отчетный игровой день россиянку Дарью Касаткину (6:3, 7:5), борьбу за выход в финал поведет с представительницей Латвии Еленой Остапенко. Латвийка во вторник одержала победу над чешской спортсменкой Доминикой Цибулковой – 7:5, 6:4.

Другую полуфинальную пару в женском одиночном разряде составили немка Юлия Гергес и американка Серена Уильямс. Гергес в матче 1/4 финала взяла верх над голландкой Кики Бертенс – 3:6, 7:5, 6:1. Уильямс, в свою очередь, обыграла итальянку Камилу Джорджи – 3:6, 6:3, 6:4.

Полуфиналы пройдут 12 июля.

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Теги: теннис, Уимблдон

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