Дворкович назвал Макропулоса своим главным соперником на выборах главы ФИДЕ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Кандидат на пост президента Международной шахматной федерации от России Аркадий Дворкович назвал своим основным конкурентом на выборах вице-президента ФИДЕ Георгиоса Макропулоса.

"Предвыборная кампания уже началась, мы работаем серьезно, оцениваем все легальные пути достижения цели. Это и работа со всеми 200 стран, каждый голос важен, мы разговариваем, объясняем свою программу, что будет, если они мне отдадут свои голоса. Мы адекватно оцениваем конкурентов, они сильные, но мы стараемся показать свои сильные стороны. Кто фаворит? Макропулос", - сказал журналистам Дворкович в среду.

Он пояснил, что сотрудничает с действующим президентом ФИДЕ Кирсаном Илюмжиновым.

Выборы главы ФИДЕ состоятся в сентябре в Батуми. 27 июня Федерация шахмат России выдвинула бывшего вице-премьера РФ Дворковича кандидатом на пост президента ФИДЕ.